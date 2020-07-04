Gonca Vuslateri Seda Sayan'dan örnek verip kilo eleştirilerine böyle cevap verdi
Gonca Vuslateri, kilo aldığına dair eleştiriler karşısında Seda Sayan'ı örnek verip fotoğraflı bir Instagram paylaşımında bulundu.
Koronavirüs salgını esnasında evinden çıkmayan fakat bu günlerini oldukça verimli bir şekilde geçiren Gonca Vuslateri, evenlerine bir single armağan etmesinin ardından normalleşme süreciyle beraber tatil sezonunu açan ünlü isimlerden biri oldu.
Sosyal medya hesabından takipçileriyle tatiline dair keyifli paylaşımlarda bulunan Vuslateri, son yaptığı paylaşımda karantina dönemindeki kilo alıp vermelere de göndermede bulundu. Konakladığı otelin havuzunun kenarında fotoğraf çektiren Gonca Vuslateri bunun altına şunları yazdı:
''2 kilo aldım diye kimse kendini bişicik zannetmesin… 6 kilo verip eriyince ödünüz patlıyor eridim mi diye… olay çıkarırım… ne demiş Ulu Seda Sayan “oğlum ayağınızı denk alacaksınız. Herkes ayağını denk alacak!” Seni seviyorum yaz. Defol git pandemi!''
Peki, Gonca Vuslateri kimdir?
Gonca Vuslateri, 2 Eylül 1986 tarihinde Bursa’da dünyaya geldi. Babası Astsubay olan Vuslateri, 8 yıl boyunca Adana’da lojmanda yaşadı. 1994 yılında babası emekli olduktan sonra ailesi ile birlikte Bursa’ya geri taşındı.