Gonca Vuslateri Seda Sayan'dan örnek verip kilo eleştirilerine böyle cevap verdi

''2 kilo aldım diye kimse kendini bişicik zannetmesin… 6 kilo verip eriyince ödünüz patlıyor eridim mi diye… olay çıkarırım… ne demiş Ulu Seda Sayan “oğlum ayağınızı denk alacaksınız. Herkes ayağını denk alacak!” Seni seviyorum yaz. Defol git pandemi!''