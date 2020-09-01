Gonca Vuslateri gözyaşlarına hakim olamadı! Siyahilerin olduğu bir barda...

Çok huzurlu bir aile ortamı değildi: Yeni bakış açısını Vuslateri, "Yaratıcılıkta yaralarını daha iyi anlayabiliyorsun. Ben çok uzun zaman mücadele ettim. 'Bunlarla nasıl başa çıkabilirim, bunları nasıl atlayabilirim' diye... Çok huzurlu bir aile ortamı değildi bizimki. Çok okumuş bir anne ve babadan hiç beklenmeyecek şiddet performansı... Zaman geçince sonuçta gazete okuyoruz ve etrafımızda binlerce şey yaşanıyor. Bir anda o bencillikten biraz geç olsa da çıktım. Devamlı kendimi hayatımı anlatıp, kendi hayatıma odaklıydım ama etrafımda bir sürü şey oluyordu. Biraz o tarafa odaklandım. 'O pencereden yaşadıklarıma bakmam lazım' dedim. Oyunculuğunda çok etkisi oldu bunda vizyonumu geliştirdim." ifadelerini kullandı.