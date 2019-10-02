Gonca Vuslateri göğüs dekoltesiyle ağızları açık bıraktı
Ekranların sevilen ismi 33 yaşındaki Gonca Vuslateri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini bir kez daha mest etti.
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, şu aralar yeni bir tiyatro oyuncu için çalışmalar yapıyor. Fırat Tanış ile birlikte “Erkek Arkadaşım Bir Feminist” oyununa hazırlanan Vuslateri, sahneye dönecek olmanın heyecanı içinde...
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Göğüs dekolteli pozlarına sayfasında yer veren oyuncuya, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum yapıldı.
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Hayranları, “Muhteşem, asaletini sevdiğim, çok başarılı, çılgın kız” gibi ifadelerle yorumlarda bulundu.
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Gonca Vuslateri kimdir?: 2 Eylül 1986 tarihinde Bursa’da doğmuştur. Bursa’da doğduktan sonra babası astsubay olduğu için görevi dolayısıyla yaklaşık 8 yıl Adana’da lojmanda yaşadılar.
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