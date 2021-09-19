Göller Yöresi yakında 'Çöller Yöresi' olacak! Karataş Gölü tamamen kurudu

Göçmen kuşlar için önemli besin ve yumurtlama alanı olan, tatlı su balıkçılığı ve sulamayla bölgeye ekonomik gelir sağlayan göl, son yıllarda yeterli yağışın düşmemesi, yer altı sularının çekilmesi ve iklim değişikliğinin etkisiyle yaşanan kuraklıktan etkilendi.