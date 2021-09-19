Göller Yöresi yakında 'Çöller Yöresi' olacak! Karataş Gölü tamamen kurudu
BURDUR'un Karamanlı ilçesinde bulunan ve Göller Yöresi'nin önemli sulak alanlarından biri ve göçmen kuşların uğrak noktası olan Karataş Gölü, kurudu. Suların çekilmesiyle gölün ortasında kalan birkaç tekne, kuraklığın boyutunu gözler önüne seriyor.
Burdur'un Karamanlı ilçesinde bulunan ve Göller Yöresi'nin önemli sulak alanlarından biri olan Karataş Gölü, kurudu. Suların çekilmesiyle gölün ortasında kalan birkaç tekne, kuraklığın boyutunu gözler önüne seriyor.
Karamanlı Ovası'nda 1190 hektar büyüklüğündeki tatlı su gölü olan ve uluslararası sulak alanlar listesinde yer alan göl, 1985'te yaban hayatı koruma alanı ilan edildi.
Göçmen kuşlar için önemli besin ve yumurtlama alanı olan, tatlı su balıkçılığı ve sulamayla bölgeye ekonomik gelir sağlayan göl, son yıllarda yeterli yağışın düşmemesi, yer altı sularının çekilmesi ve iklim değişikliğinin etkisiyle yaşanan kuraklıktan etkilendi.
Geçen yıl suyunun büyük bölümü azalan Karataş Gölü, bu sene ise tamamen kurudu. Suların çekilmesiyle gölün ortasında kalan birkaç balıkçı teknesi ile göl tabanındaki çamurda besin bulmaya çalışan göçmen kuşlar, Anadolu Ajansı ekibince havadan görüntülendi.