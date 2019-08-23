Gölgesi için dikmişti! Şimdi paraya para demiyor

Kozalakları şubat ayında topladığını, yaz boyunca da kuruttuğunu anlatan Abdurrahman Serin, "Kurudukça kendiliğinden açılıyor. Açıldıktan sonra topluyoruz ve suyun içine koyuyoruz. İçi boş olanlar suyun yüzüne çıkıyor, onları atıyorum. İlk yıl 200 kilo iç fıstık sattım ve kilosuna 200 lira verdiler. Şimdi de içlerini çıkarmaya başlayacağız.