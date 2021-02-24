Golfün efsanesi Tiger Woods ölümden döndü ameliyata alındı

ABD'nin California eyaletinde dünyaca ünlü golfçü Tiger Woods, trafik kazası geçirdi. Woods, kaza sonrası hastaneye kaldırıldı.

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Los Angeles Şerif Departmanı, Woods'un aracıyla trafik kazası geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Woods'un aracının ciddi derecede hasar aldığı belirtilirken, özel ekipmanlarla aracından çıkarılabildiği kaydedildi. Bacaklarında birden fazla yaralanma olan Woods'un Kalifornia'daki bir hastanede ameliyata alındığını bildirildi.

''Bacaklarında birden fazla yaralanma var''

Woods'un menajeri kazayla ilgili olarak açıklama yaptı ve "Kaliforniya'da tek başına giderken bir kaza yaptı. Bacaklarında birden fazla yaralanma var ve şu anda ameliyatta. Desteğiniz için teşekkür ediyoruz" dedi. Woods'un yaralanmasıyla ilgili detaylı bilgi verilmedi; ancak aracında büyük hasarlar olduğu bildirildi.

3 yıl boyunca dünyanın en çok gelir elde eden sporcusu olmuştu

Güney Kaliforniya vatandaşı 45 yaşındaki Woods, PGA turlarında 15 büyük şampiyonluk kazandı. PGA Tour'da kazandığı 82 şampiyonlukla rekoru elinde bulunduran 45 yaşındaki Woods, 3 yıl boyunca dünyanın en çok gelir elde eden sporcusu olmuştu.

Kazanın nedeni belli değil

Menajeri Mark Steinberg, Tiger Woods'un ameliyata alındığını duyururken Woods'un bacaklarından yaralandığı belirtildi. Ciddi kaza sonrası efsane sporcunun araçtan kesici alet yardımıyla çıkarıldığı öğrenilirken kazanın nedeninin henüz belirlenemediği, incelemelerin sürdüğü bildirildi.