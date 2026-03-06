Goldman Sachs’tan 'petrol' uyarısı: 100 doları aşabilir

Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim nedeniyle petrol fiyatlarında "100 dolar" alarmı verdi. Banka, askeri eskortların yetersiz kalabileceğini belirterek Brent petrol tahminini yukarı yönlü revize etti.

Orta Doğu'da tırmanan gerilim, dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı üzerindeki baskıyı artırırken, küresel finans devi Goldman Sachs'tan enerji piyasalarını sarsacak bir analiz geldi. Banka, bölgedeki sevkiyat aksaklıklarının devam etmesi durumunda petrol fiyatlarının üç haneli rakamlara ulaşabileceği konusunda dünyayı uyardı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ YETERSİZ Mİ KALIYOR?

ABD merkezli yatırım bankası, küresel enerji arzının can damarı olan boğazdaki gerilimin sadece bölgesel değil, dünya genelinde ciddi fiyat dalgalanmalarına yol açacağını öngörüyor. ABD yönetiminin petrol ve gaz tankerlerini korumak amacıyla devreye aldığı askeri ve diplomatik güvenlik önlemleri, Goldman Sachs analizlerine göre mevcut krizi yatıştırmakta yetersiz kalabilir.

Goldman Sachs Küresel Emtia Araştırmaları Eş Başkanı Samantha Dart, Bloomberg’e verdiği demeçte lojistik zorluklara dikkat çekti. Dart, boğazdaki trafik yoğunluğunun devasa boyutlarda olması nedeniyle askeri eskort uygulamasının pratik bir çözüm olmaktan uzak olduğunu ifade etti. Özellikle son dönemde artan insansız hava aracı (İHA) tehditlerine karşı geleneksel savunma yöntemlerinin etkinliği konusunda ciddi soru işaretleri bulunduğunu belirtti.

TRUMP YÖNETİMİ YENİ SEÇENEKLER ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Bölgedeki enerji akışının sürekliliğini sağlamak adına ABD Başkanı Donald Trump’ın masasında kritik seçenekler bulunuyor. Bu seçenekler arasında tankerlere askeri koruma sağlanmasının yanı sıra, riskli bölgeden geçen gemiler için sigorta destekleri sunulması gibi ekonomik teşvikler de yer alıyor.

Ancak sahada durumun daha karmaşık olduğu bildiriliyor. Hafta sonu başlayan çatışmaların ardından Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatların fiilen aksadığı ve bu durumun bazı Körfez ülkelerini zor durumda bıraktığı gelen bilgiler arasında. Arz güvenliğinin tehlikeye girmesi nedeniyle bazı üreticilerin üretimi geçici olarak durdurma kararı aldığı ifade ediliyor.

FİYAT TAHMİNLERİNDE SERT REVİZYON

Yaşanan bu gelişmeler, Goldman Sachs’ın petrol fiyat beklentilerini de doğrudan etkiledi. Banka, daha önce varil başına 66 dolar olarak açıkladığı Brent petrol ikinci çeyrek fiyat tahminini 76 dolara yükseltti.

Piyasalardaki güncel durum ise şu şekilde:

Brent Petrol: Haftalık bazda %16'lık bir artışla 2022'den bu yana en güçlü yükselişini kaydederek 85 dolar seviyelerini gördü. Haftanın son işlem gününde ise hafif bir çekilmeyle 84 dolardan alıcı buldu.

WTI (Batı Teksas): ABD ham petrolü ise yaklaşık 80 dolar bandında işlem görmeye devam ediyor.

"BEŞ HAFTALIK KESİNTİ 100 DOLARI GETİRİR"

Goldman Sachs’ın raporundaki en dikkat çekici detay ise uzun süreli bir kesintinin olası sonuçları oldu. Analize göre, Hürmüz Boğazı’ndaki petrol akışının yaklaşık beş hafta boyunca düşük seviyelerde seyretmesi veya tamamen durması halinde, Brent petrol fiyatlarının varil başına 100 doların üzerine çıkması kaçınılmaz görünüyor.