BIST 12.088
DOLAR 43,05
EURO 50,36
ALTIN 6.178,96
HABER /  EKONOMİ

Goldman Sachs, 2026 enflasyon beklentisini açıkladı

Goldman Sachs, 2026 enflasyon beklentisini açıkladı

Dünyaca ünlü yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye'de çekirdek enflasyon göstergelerinin aralık ayında zayıfladığını açıkladı. Ekonomistler, bu yavaşlamanın para ve maliye politikalarındaki sıkı duruşla uyumlu olduğunu belirtti.

Abone ol

Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs, Türkiye'nin Aralık ayı enflasyon verilerinin ardından yayımladığı analizde, manşet enflasyon beklentilerini koruduğunu açı. Banka ekonomistleri, çekirdek enflasyon göstergelerinde Temmuz ayından bu yana ilk kez belirgin bir zayıflama gözlemlendiğini ancak bu durumun kalıcı bir eğilim olup olmadığını söylemek için henüz erken olduğunu belirtti.

Goldman Sachs ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil tarafından hazırlanan raporda, Türkiye ekonomisindeki fiyat hareketlerine dair güncel değerlendirmelere yer verildi. Raporda, özellikle tüm çekirdek enflasyon göstergelerinin Aralık ayında, Temmuz ayından beri ilk kez kayda değer bir şekilde zayıfladığına dikkat çekildi.

YAVAŞLAMADA MEVSİMSEL FAKTÖRLERİN ETKİSİ

Ekonomistler, Kasım ve Aralık aylarında enflasyon rakamlarında gözlemlenen yavaşlamanın ana kaynağına dair tespitlerini paylaştı. Analize göre, son iki ayda gerçekleşen bu yavaşlama öncelikle mevsimsel faktörlerden kaynaklandı.

Mevsimsellikten kaynaklanan belirsizliklerin altını çizen Grafe ve Edizgil, çekirdek enflasyonun 2024 yılının ortasından bu yana devam eden katılığı (ataleti) kaybetmeye başladığını ilan etmek için henüz erken olduğu görüşünü savundu.

MEVCUT POLİTİKALARLA UYUMLU BİR SEYİR

Raporda, çekirdek enflasyondaki kademeli yavaşlama beklentilerinin devam ettiği ve son verilerin bu beklentilerle uyumlu olduğu kaydedildi. Ekonomistler, bu süreci destekleyen temel unsurları şu şekilde sıraladı:

Uygulanmakta olan sıkı para ve maliye politikası duruşu.
Türk Lirası’nın (TL) değer kaybı hızında son dönemde gözlenen yavaşlama.
Ekonomideki büyüme ivmesinin zayıflamış olması.

TÜİK VERİLERİ BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Haberde ayrıca, 5 Ocak Pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan resmi verilere de atıfta bulunuldu. TÜİK verilerine göre Türkiye'de yıllık enflasyon yüzde 30,89 olarak gerçekleşmişti. Bu rakam, ekonomistlerin daha önce paylaştığı yüzde 31’lik tahminin bir miktar altında kalarak piyasa beklentilerinden daha düşük bir seviyede gerçekleşti.

Goldman Sachs, manşet enflasyona ilişkin genel öngörülerini bu veriler ışığında koruduğunu yinelerken, önümüzdeki dönemde çekirdek göstergelerin seyrinin yakından takip edileceğini vurguladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Göktaş'tan doğum izni açıklaması: "Bu paketle düzenleme gelmesini hedefliyoruz"
Bakan Göktaş'tan doğum izni açıklaması: "Bu paketle düzenleme gelmesini hedefliyoruz"
Yalova'da bir avukat uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı
Yalova'da bir avukat uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı
Rönesans Yenilenebilir Enerji, Gökçedağ RES'i satın aldı
Rönesans Yenilenebilir Enerji, Gökçedağ RES'i satın aldı
Büyükçekmece'de trafo patlaması: 2 işçi yaralandı
Büyükçekmece'de trafo patlaması: 2 işçi yaralandı
Kuveyt Türk kullanıcı deneyimini "göz izleme gözlüğü"yle ölçecek
Kuveyt Türk kullanıcı deneyimini "göz izleme gözlüğü"yle ölçecek
Ak Parti'ye geçiyor! Hasan Ufuk Çakır'dan eski partisini kızdıracak sözler
Ak Parti'ye geçiyor! Hasan Ufuk Çakır'dan eski partisini kızdıracak sözler
Bakan Uraloğlu açıkladı! Havayolunda Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı
Bakan Uraloğlu açıkladı! Havayolunda Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı
Genel af çıkacak mı? Bakan Tunç o iddialara son noktayı koydu
Genel af çıkacak mı? Bakan Tunç o iddialara son noktayı koydu
Alarko Holding'ten düşük karbonlu ekonomiye geçiş yönündeki kararlar
Alarko Holding'ten düşük karbonlu ekonomiye geçiş yönündeki kararlar
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
3 isim AK Parti'ye geçiyor! DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan tepki
3 isim AK Parti'ye geçiyor! DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan tepki
YSK Başkanı Yener'den, Bahçeli'ye ziyaret
YSK Başkanı Yener'den, Bahçeli'ye ziyaret