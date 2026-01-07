Goldman Sachs, 2026 enflasyon beklentisini açıkladı

Dünyaca ünlü yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye'de çekirdek enflasyon göstergelerinin aralık ayında zayıfladığını açıkladı. Ekonomistler, bu yavaşlamanın para ve maliye politikalarındaki sıkı duruşla uyumlu olduğunu belirtti.

Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs, Türkiye'nin Aralık ayı enflasyon verilerinin ardından yayımladığı analizde, manşet enflasyon beklentilerini koruduğunu açı. Banka ekonomistleri, çekirdek enflasyon göstergelerinde Temmuz ayından bu yana ilk kez belirgin bir zayıflama gözlemlendiğini ancak bu durumun kalıcı bir eğilim olup olmadığını söylemek için henüz erken olduğunu belirtti.

Goldman Sachs ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil tarafından hazırlanan raporda, Türkiye ekonomisindeki fiyat hareketlerine dair güncel değerlendirmelere yer verildi. Raporda, özellikle tüm çekirdek enflasyon göstergelerinin Aralık ayında, Temmuz ayından beri ilk kez kayda değer bir şekilde zayıfladığına dikkat çekildi.

YAVAŞLAMADA MEVSİMSEL FAKTÖRLERİN ETKİSİ

Ekonomistler, Kasım ve Aralık aylarında enflasyon rakamlarında gözlemlenen yavaşlamanın ana kaynağına dair tespitlerini paylaştı. Analize göre, son iki ayda gerçekleşen bu yavaşlama öncelikle mevsimsel faktörlerden kaynaklandı.

Mevsimsellikten kaynaklanan belirsizliklerin altını çizen Grafe ve Edizgil, çekirdek enflasyonun 2024 yılının ortasından bu yana devam eden katılığı (ataleti) kaybetmeye başladığını ilan etmek için henüz erken olduğu görüşünü savundu.

MEVCUT POLİTİKALARLA UYUMLU BİR SEYİR

Raporda, çekirdek enflasyondaki kademeli yavaşlama beklentilerinin devam ettiği ve son verilerin bu beklentilerle uyumlu olduğu kaydedildi. Ekonomistler, bu süreci destekleyen temel unsurları şu şekilde sıraladı:

Uygulanmakta olan sıkı para ve maliye politikası duruşu.

Türk Lirası’nın (TL) değer kaybı hızında son dönemde gözlenen yavaşlama.

Ekonomideki büyüme ivmesinin zayıflamış olması.

TÜİK VERİLERİ BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Haberde ayrıca, 5 Ocak Pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan resmi verilere de atıfta bulunuldu. TÜİK verilerine göre Türkiye'de yıllık enflasyon yüzde 30,89 olarak gerçekleşmişti. Bu rakam, ekonomistlerin daha önce paylaştığı yüzde 31’lik tahminin bir miktar altında kalarak piyasa beklentilerinden daha düşük bir seviyede gerçekleşti.

Goldman Sachs, manşet enflasyona ilişkin genel öngörülerini bu veriler ışığında koruduğunu yinelerken, önümüzdeki dönemde çekirdek göstergelerin seyrinin yakından takip edileceğini vurguladı.