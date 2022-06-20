Gökyüzünde görsel şölen: Perseid meteor yağmuru ne zaman gerçekleşecek?
Genellikle yıldız kayması olarak bilinen Perseid meteor yağmuru için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Muhteşem bir görsel şölene dönüşecek olan meteor yağmurunun Türkiye'den izlenip izlenmeyeceği de merak ediliyor.
En popüler göktaşı yağmurlarından biri olan Perseid meteor yağmuru, her yıl gerçekleşen harika bir doğa olayı olarak bilinir.
Perseid, en bilinen göktaşı yağmurlarından biridir. Perseid meteor yağmurları, 1992 yılında Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşur. Yılda bir gerçekleşen gökyüzü şöleninde, dev gezegen Jüpiter’in çekimi sayesinde saatte 200 göktaşı oluşabilecek.
Taşların atmosferde iz bırakarak kül olması halk arasında "yıldız kayması" ifadesiyle de anılıyor. Dünya’nın Swift-Tuttle Kuyrukluyıldızı’nın arkasında bıraktığı malzemenin oluşturduğu buluta giriyor olması, “yıllık” olarak gözlemlediğimiz Perseid meteor yağmurunun da başlangıcına işaret ediyor. Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiğinden dolayı meteor yağmuru Perseid adını taşıyor.
PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?
Perseid Göktaşı Yağmuru boyunca 11-12 Ağustos gecelerinde saatte ortalama 50 ila 70 meteor kayması gözlemlenebilecek. Meteor yağmuru, yıldız kayması ya da ateş topu şeklinde oluşacak. 12 Ağustos'ta saat 23:00 ile 01:00 arası Perseid Meteor Yağmuru'nun konumu belli olacağı için, bu zaman diliminde daha fazla gök taşı görmek mümkün. Eğer hava açık ve Ay parlaksa daha fazla meteor görebiilirsiniz.