Göksel sevgilisiyle yakalanınca ne yapacağını şaşırdı kaçarak uzaklaştı

Sesiyle ve sahne şovlarıyla herkesi kendisine hayran bıraktıran şarkıcı Göksel, geçtiğimiz günlerde Rumeli Hisarı'nda erkek arkadaşıyla beraber otururken görüntülendi. Kameraları fark eden Göksel, bir an için panik oldu ve ne yapacağını bilemedi.