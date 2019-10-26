Göksel sevgilisiyle yakalanınca ne yapacağını şaşırdı kaçarak uzaklaştı

Göksel sevgilisiyle yakalanınca ne yapacağını şaşırdı kaçarak uzaklaştı
Göksel, Rumeli Hisarı'nda sevgilisiyle beraber otururken kameralara yakalanınca panik oldu.
Sesiyle ve sahne şovlarıyla herkesi kendisine hayran bıraktıran şarkıcı Göksel, geçtiğimiz günlerde Rumeli Hisarı'nda erkek arkadaşıyla beraber otururken görüntülendi. Kameraları fark eden Göksel, bir an için panik oldu ve ne yapacağını bilemedi.
Erkek arkadaşıyla beraber kahvaltı yaptığı görülen Göksel, yaşadığı paniğin ardından gazetecilerden uzaklaşmak için aracına bindi ve hemen gitti.
Ünlü şarkıcının erkek arkadaşı, Göksel oradan ayrıldıktan sonra bir süre daha mekanda oturmaya devam etti. Ardından o da ayrıldı.
Peki, Göksel kimdir?
Göksel Demirpençe,25 Kasım 1971, İstanbul, Türk şarkıcı-şarkı yazarı. Göksel Demirpençe 25 Kasım 1971 yılında İstanbul'da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü'ndeki eğitimini devam ettirirken profesyonel olarak müzikle ilgilenmeye başlamıştır.2002-07 yılları arası Alper Erinç ile evli kalmıştır.