Göksel bikinili halini paylaştı silmesi için yorum atan bile oldu!
48 yaşındaki şarkıcı Göksel, sosyal medya hesabı Instagram'dan bikinili haliyle fotoğrafını paylaştı, güzel şarkıcıya binlerce yorum geldi.
Son zamanlarda yeni şarkısı ile adından söz attıran Göksel, bir anda sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı bikinili fotoğrafıyla konuşulmaya başlandı. Instagram'da oldukça aktif olan başarılı şarkıcının seksi fotoğrafına yorumlar yağdı.
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48 yaşındaki şarkıcı, kendi bikinili fotoğrafını paylaşırken dalga geçmeyi de ihmal etmedi. Karantina döneminde biraz kilo aldığını ima eden şarkıcı, fotoğrafını "Bu yaz herkes biraz tombuling?" notuyla paylaştı.
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Göksel'in paylaşımını gören Ayşegül Aldinç ise sessiz kalamayarak "Şahanesin" yorumunu yaptı.
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''Bombasın Gökçe'' gibi birbirinden güzel iltifatların yanı sıra Göksel'in bikinili fotoğrafını sosyal medya hesabı Instagram'dan kaldırmasını isteyen hayranları da oldu.
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