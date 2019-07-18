Göksel Ajda Pekkan'ın kendisinden ne istediğini açıkladı! Dayak itirafı geldi
Son olarak paylaştığı mayolu pozu ile gündeme gelen şarkıcı Göksel, katıldığı bir radyo programında boksun terapi gibi geldiğini söyleyerek daha önce birisini dövüp dövmediğini söyledi.
Sesiyle milyonların beğenisini kazanan Göksel, tatiline ara verip konserlerine tam gaz devam ettiği sırada, önemli açıklamalar yaptığı ve şarkılarını seslendirdiği bir radyo programına katıldı. Göksel bu programda, Ajda Pekkan'ın kendisinden şarkı istediğini istediğini dile getirdi.
Yasemin Şefik’in Best Fm’deki programına konuk olan Göksel, ‘Hiç Yok’ şarkısını çıkardığı günden bu yana müzik listelerinde üst sıralarda yer almasını yorumladı. Göksel, şu sözlerle açıklamaların devam etti:
Ajda Pekkan şarkısını istedi: “Biz stüdyoda bu şarkı üzerinde çalışırken Ajda Hanım geldi. Şarkıyı dinledi. Keşke bana gönderseydin dedi. O derece çok sevdi. Evet güçlü kadın ve disco formatında…”
Kimseyi dövmedim ama..: Son zamanlarda formunu boks yaparak koruduğunu ve boksun terapi gibi geldiğini de anlatan Göksel; “Açıkçası kimseyi dövmedim. Ancak bu dövemem anlamına gelmesin” diyerek kahkaha attı.