|
Gökhan Türkmen oje eleştirilerine yanıt verdi

Gökhan Türkmen, son dönemde eleştirilen ojeleri hakkında konuştu. Türkmen, süslü ve estetik kaygısı yüksek biri olduğunu söyledi.

Şarkıcı Gökhan Türkmen, son günlerde sosyal medyada oje sürmesi nedeniyle eleştirilmişti. 

Türkmen, konuya dair yaptığı açıklamada oje sürmeyi sevdiğini ve bunun kendisi için bir aksesuar gibi olduğunu belirtti.

'SÜSLÜ BİR ADAMIM'

Türkmen açıklamasında şunları söyledi:

"Oje benim için saat, takı gibi bir şey. Kendimde gördüğüm zaman hoşuma giden bir şey. Olmasa da olur, olursa da güzel oluyor. Süslü bir adamım. Estetik kaygısı çok yüksek biriyim. Güzele bakmayı severim."

Şarkıcının açıklamaları, sosyal medyada kendisini eleştirenler kadar destekleyenler tarafından da ilgiyle karşılandı.

