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Gökhan Sipahioğlu kimdir kiminle evlendi eşi Neslihan Tuluk kimdir?

Gökhan Sipahioğlu kimdir kiminle evlendi eşi Neslihan Tuluk kimdir?

Bugün sosyal medyada gündem olan, Mevlüt Çavuşoğlu'nun kızının düğünü olduğu iddia edilen videosunun asıl sahibi Gökhan Sipahioğlu çıktı. 15 Ekim'de Alita Porcelain'in sahibi Neslihan Tuluk ile görkemli bir düğünle evlenen Gökhan Sipahioğlu merak konusu oldu. Peki kimdir Gökhan Sipahioğlu kaç yaşında, kimin oğlu, eşi Neslihan Tuluk kimdir?

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Sosyal medyada yayılan bir video günün konusu oldu. CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kızı Eylül İrem Çavuşoğlu'nun düğün töreni öncesine ait olduğunu belirttiği bir videoyu sosyal medyadan paylaştı. Fakat işin aslı sonradan çıktı ve düğün videosunun CHP Alanya ilçe başkan yardımcısı Gökhan Sipahioğlu'nun düğün görüntüleri olduğu ortaya çıktı. 15 Ekim'de Antalya'da Alita Porcelain'in sahibi Neslihan Tuluk ile görkemli bir düğünle evlenen Gökhan Sipahioğlu hayatı da merak konusu oldu.

Peki Mevlüt Çavuşoğlu'nun ablası Fatma Sipahioğlu'nun oğlu, aynı zamanda iç mimar olan Gökhan Sipahioğlu kimdir, kaç yaşında ve eşi Neslihan Tuluk kimdir birlikte bakalım...

Gökhan Sipahioğlu ve eşi Neslihan Tuluk dedesi Osman Çavuşoğlu'nu ziyaret ediyor.

Gökhan Sipahioğlu kimdir: Gökhan Sipahioğlu, 14 Şubat 1986 yılında Alanya'da doğmuştur. ÖHEP mezunudur. Bilkent Üniversitesi İşletme-Bilgi Yönetimi Bölümü'nü kazanmış lakin hazırlık sınıfının ardından okulu bırakmıştır. Ardından tekrar okumaya karar veren Sipahioğlu, Atılım Üniversitesi'nde İç Mimarlık Bölümü'nü kazanmış ve mezun olmuştur.  İç Mimar ve Çevre Tasarımcısı olan Gökhan Sipahioğlu, CHP Alanya Belediye Meclis üyeliği de yapmıştır.

Peki eşi Neslihan Tuluk kimdir:  Mevlüt Çavuşoğlu'nun yeğeni Gökhan Sipahi ile 16 Ekim'de Lanicare Resort Hotel'de 9 şahitin olduğu görkemli bir düğünle evlenen Neslihan Tuluk, yurtdışına satış yapan Alita Porcelain'in sahibi. Neslihan Tuluk, Antalya'nın ileri gelen ailelerinden Sevil ve Tahir Tuluk'ın kızları. Haziran ayında Gold City Hotel'de nişan yapan Neslihan Tuluk'un görkemli nişan töreni de çok konuşulmuştu. 

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