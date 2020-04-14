Gökhan Özoğuz Berna Laçin gibi birçok ünlü Af Yasası'na sitem etti 'Yazıklar Olsun!'

Siyasi yorumlarıyla dikkatleri üzerine çeken Gökhan Özoğuz da bu yasa teklifine sessiz kalmadı. Özoğuz, şunları yazdı:

''Bunun konusu bile geçtiğinde insanın boğazı düğümleniyor. Çocuğu olan kişiler bir kere düşünsünler LÜTFEN Bir gün başlarına gelirse ne hissederler, ne yaparlar diye!''