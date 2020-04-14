Gökhan Özoğuz Berna Laçin gibi birçok ünlü Af Yasası'na sitem etti 'Yazıklar Olsun!'
TBMM'de kabul edilen Af Yasası'nda 14 yaşında cinsel istismara uğrayan kız çocuklarının istismarcılarıyla evlendirilmesinin önünün açılması herkesin olduğu gibi birçok ünlü ismin de tepkisi çekti. Gökhan Özoğuz, Nurgül Yeşilçay gibi birçok isim ateş püskürdü.
Çocuklara yönelik cinsel istismarın önünü açan maddeleri de içeren infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, bu gece TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. 14 yaşında cinsel istismara uğrayan kız çocuklarının kendilerinden 15 yaş büyük istismarcı ile evlendirilmesini öngören kanun teklifi büyük tepki topladı.
Eğer istismarcı kişi istismarı yaptığı esnada evli değilse ve cinsel istismarı yapan, mağdur çocuk ile evlenirse ceza almayacak. Bu kanun teklifi herkesi ayağa kaldırdı. Söz konusu teklifin çocuk istismarcılarına affın önünü açacağını savunan hukukçuların yanı sıra birçok ünlü isim de tepkilerini dile getirdi.
Twitter'da yasa teklifine tepki olarak #çocukistismarınınaffıolmaz etiketi açıldı ve tt listesinde üst sıralara yerleşti. Tepki gösterenler arasında yer alan Nurgül Yeşilçay, haklı isyanını şu sözlerle ifade etti:
''Çocuk ve evlilik kelimeleri yan yana gelemez!!! Çocukların cinsel istismarına neden olan kişilere getirilecek af, toplumun mahvına sebep olur!!!''
Siyasi yorumlarıyla dikkatleri üzerine çeken Gökhan Özoğuz da bu yasa teklifine sessiz kalmadı. Özoğuz, şunları yazdı:
''Bunun konusu bile geçtiğinde insanın boğazı düğümleniyor. Çocuğu olan kişiler bir kere düşünsünler LÜTFEN Bir gün başlarına gelirse ne hissederler, ne yaparlar diye!''