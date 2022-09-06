Gökhan Güney'in gelininden kan donduran sözler! Uygunsuz görüntülerini alıp tehdit etmiş

Esra Ezmeci'nin programına arabesk müziğinin ünlü ismi Gökhan Güney'in gelini Ece Güney katıldı. Ece Güney kayınpederi ile ilgili miras yüzünden birbirine girdi. Gökhan Güney hakkında söyledikleri herkesi şaşkına çevirdi.

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Fox TV ekranlarında temmuz ayında yayınlanmaya başlayan sunuculuğunu Esra Ezmeci'nin yaptığı Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya adlı gündüz kuşağı programı her bölümüye gündeme damga vurmaya devam ediyor.

Gökhan Güney'in gelini katıldı!

Her bölümü merakla takip edilen programın yeni bölümüne arabesk müziğinin yıldız isimlerinden Gökhan Güney'in oğlu Selim Güney'in eşi katıldı. Programda kayınpederi ile ilgili açıklamalar yapan Ece Güney herkesi neye uğradığına şaşırttı.

Yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düşen Ece Güney itiraflarıyla programa damga vurdu. Canlı yayında kayınpederi şarkıcı ve oyuncu Gökhan Güney hakkında söyleyecekleri merakla beklenen ünlü isim programda Esra Ezmeci ile konuştu.

"Gökhan Güney'i karalamak için"

Programda konuşan gelin Güney eski sevgilisi ile yaşadığı cinsel içerikli görüntülerin kayınpederi Gökhan Güney'in eline geçtiğini ve eşinden kalan miraslar için o görüntüleri kullandığını iddia etti.

Oğlundan kalan tapusu akrabalarının üzerinde olan sekiz dairenin tapusunu elinden aldığını söyledi. Ece Güney'in iddialarına dairelerin tapusunun daha önce üstlerinde olduğu iddia edilen akrabaları Sinan Güney cevapladı. Sinan Güney iddiaların yalan olduğunu Gökhan Güney'i karalamak için Ece Güney tarafından söylendiğini söyledi.

Cinsel içerikli görüntülerle şantaj

2012 yılında nikah masasına oturduğu Selim Güney'i mide kanseri nedeniyle 2014 yılında kaybeden Ece Güney, eşinin dairelerinin tapularını finansal zorluklara düşmemeleri için akrabaların üzerine yaptırdığını, eşi ölünce kayınpederinin evleri üstüne aldığını açıkladı.

Uygunsuz görüntülerin nasıl ortaya çıktığını ise eşinin ölümünden sonra ilişki yaşamaya başladığı sevgilisinin evine kamera yerleştirdiğini ayrılık kararını kabul etmeyince de görüntüleri ortaya döktüğünü, daha sonra ise cinsel içerikli görüntülerin Gökhan Güney'in eline geçtiğini ifade etti.