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Gökhan Gönül'e sürpriz! 27 yaşında kardeşi olduğunu öğrendi

Gökhan Gönül'e sürpriz! 27 yaşında kardeşi olduğunu öğrendi

Ünlü futbolcu Gökhan Gönül "Can" adında bugüne kadar hiç bilmediği 27 yaşında bir kardeşi olduğunu öğrendi.

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Türk futboluna gelmiş geçmiş en iyi sağ beklerden biri olan, ön direk golleriyle adını tarihe yazdıran Gökhan Gönül’ün bugüne kadar hiç bilinmeyen hayat hikâyesine ulaşıldı.

Milli takım, Fenerbahçe, Beşiktaş, tekrar Fenerbahçe ve en son Rizespor’da futbol kariyerini sürdüren efsane sağ bekin kardeşi olduğunu ifade ederek bir anda ortaya çıkan Can Gönül’ün iddiaları karşısında işin aslının ne olduğunu Hürriyet gazetesi araştırdı ve çıkan gerçekleri okurlarıyla paylaştı.

Eşinin hamile olduğunu bilmeden Bursa'ya göç etti

Samsun’da yoksulluk yüzünden çıkan aile içi tartışma sonrasında ayrı yaşama kararı alan çiftten baba Ahmet Gönül, o günlerde eşinin 2 aylık hamile olduğunu bilmeden, 3 çocuğunu alarak Bursa’ya göçtü. Gökhan Gönül, 20 yaşına kadar annesinden habersiz, babasının ve babaannesinin kanatları altında büyüdü.

Gökhan Fenerbahçe’de forma giydiği ilk günlerde ise bir yandan Zico’nun gözüne girmek için uğraşırken diğer yandan da ayrı olan anne ve babasını birleştirmeye çalıştı. 20 yaşına kadar annesini hiç hatırlamadan büyüyen Gökhan’ın bu çabaları sonucunda aile 2007 yılında tekrar bir araya geldi. Anne-baba ve üç kardeş (Volkan-Hakan ve Gökhan) yeniden bir bütün olarak hayata devam etti. Bu arada 35 yıl sonra bir kardeşi ortaya çıktı. Gökhan Gönül’ün de diğer kardeşlerinin de komşularının da Can’dan hiç haberi yoktu.

Annesi doğurduğu çocuğu yetiştirme yurduna bıraktı

Bir tartışma sonucu eşi evden ayrılan annesi, 2 aylık hamile olduğunu gururdan söyleyememişti. Daha sonra ise maddi olanaksızlıklar yüzünden bebeğe bakamayıp bir yakınına vermişti. O yakını da bir süre sonra adı Can Gönül olan çocuğu yetiştirme yurduna bırakmıştı. Gökhan’ın bugün 27 yaşında olan kardeşi için “Aile olarak sahip çıkar, ne gerekiyorsa yaparız” dediği öğrenildi.

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