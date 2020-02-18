Gökhan Çıra'nın eşi Selin Ciğerci yeni imajıyla hayranlarını şok etti!

Yakın bir zamana kadar kendi adıyla markasını çıkartan, aynı zamanda da verdiği konserlere devam eden ünlü fenomen Selin Ciğerci, yaptığı imaj değişikliğiyle çok konuşuldu. Ciğerci, yeni imajını paylaştığı fotoğrafa "Ne olur kimseye benzetmeden yorum yapınız" notunu ekledi.