Gökhan Çıra'nın eşi Selin Ciğerci yeni imajıyla hayranlarını şok etti!
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, sosyal medya hesabından yaptığı yeni imajlı paylaşımı olay oldu. Takipçileri Ciğerci'nin yeni değişimini görünce neye uğradıklarını şaşırdılar.
Eski Galatasaray'lı futbolcu Gökhan Çıra ile geçtiğimiz aylarda dünyaevine giren ünlü sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, yeni imajını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Ciğerci'nin yeni imajını gören takipçileri şok yaşadılar.
Yakın bir zamana kadar kendi adıyla markasını çıkartan, aynı zamanda da verdiği konserlere devam eden ünlü fenomen Selin Ciğerci, yaptığı imaj değişikliğiyle çok konuşuldu. Ciğerci, yeni imajını paylaştığı fotoğrafa "Ne olur kimseye benzetmeden yorum yapınız" notunu ekledi.
Selin Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra'da paylaşımlara sessiz kalmayarak bir yazı yazdı. Çıra, "Ömrüm Allah nicelerini nasip eder inşallah EŞİMM" ifadelerini kullandı.
Selin Ciğerci'nin paylaşımı 100 binin üzerinde beğeni aldı.