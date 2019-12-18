Gökhan Çıra Selin Ciğerci'ye sallayanlara böyle seslendi: Beni eşimle vurmaya kalkmayın

''Mafya mısın sen?": Kavganın başrolünde yer alan Gökhan Çıra, Fatih Terim'in ekibinde yer alan birisinin kendisine saldırdığını iddia etti. İşte Çıra'nın açıklamaları: "Bana bunu(kafasındaki yarayı göstererek) yapan Fatih Terim'in ekibinden birisidir. Kel birisiydi, kafası da yarılmıştı, çıkışta görebilirsiniz. Maç bitmeden 5 dakika kala Muslera yedek kulübesine laf atıyordu. Maç bitti, yenildik, ben içeri gidiyordum üzgün bir şekilde, geldi yanıma küfür falan etmeye başladı, yabancı, bir şeyler demeye başladı. Fatih Terim maçtan önce geldi 'sen Gökhan mısın' diyor. Mafya mısın sen?". Sonra o gitti geldi Fatih Terim'in ekibinden biri kafa attı.