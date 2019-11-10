Gökhan Çıra ile evlenen Selin Ciğerci'nin annelik kararı! Cinsiyet değiştirmişti

Bilal Özcan'ın annelik sorusuna yanıt veren Selin Ciğerci, şunları söyledi:

''Benim çocuğumun olması imkansız. Öyle bir ihtimal tabi ki de yok. Gökhan’ın baba olmasını istediğim için; Hani böyle şeyler varmış, Türkiye'de legal değil ama... Yurtdışında olabiliyor diye duydum.''