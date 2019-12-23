Gökhan Çıra ile askerlik arkadaşı olduğu konuşulan Selin Ciğerci dansöze taş çıkardı

Geçtiğimiz hafta eşi Gökhan Çıra'nın Galatasaraylı kaleci Muslera ile kavga etmesiyle Twitter listesine en baş sıradan giren Selin Ciğerci'nin eşi Çıra ile askerlik arkadaşı olduğu konuşulurken kalça dansı sosyal medyaya damga vurdu.