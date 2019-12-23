Gökhan Çıra ile askerlik arkadaşı olduğu konuşulan Selin Ciğerci dansöze taş çıkardı
Eşi Gökhan Çıra ile askerlik arkadaşı olduğu iddia edilen Selin Ciğerci, mini elbisesiyle kalça dansı yaptı, dansöze resmen taş çıkardı.
Geçtiğimiz hafta eşi Gökhan Çıra'nın Galatasaraylı kaleci Muslera ile kavga etmesiyle Twitter listesine en baş sıradan giren Selin Ciğerci'nin eşi Çıra ile askerlik arkadaşı olduğu konuşulurken kalça dansı sosyal medyaya damga vurdu.
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Dün akşam kadınlar matinesinde sahneye çıkan Selin Ciğerci, sırt dekolteli mini elbisesiyle sahnede dansözle karşılıklı göbek attı.
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Kalça dansıyla resmen dansöze taş çıkartan Selin Ciğerci'yi görenler hemen telefonuna sarıldı. Ciğerci'nin dansı, sosyal medyaya damga vurdu.
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Öte yandan geçtiğimiz hafta gerçekleşen Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Tuzlaspor arasında oynanan maçta son düdüğün çalmasıyla birlikte ortalık karıştı.
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