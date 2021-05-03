Gökhan Çıra eşi Selin Ciğerci ile pozuna gelen yorumla çıldırdı küfrü bastı!
Selin Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra 17 günlük kapanma sürecinde tatil yapmayı tercih etti. İkili, pozlarını da sosyal medyada yayımladı. Bir yorum ise çok can sıktı.
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, mutlu birlikteliklerini 2019 yılında resmiyete taşıyarak nikah masasına oturdu. Zaman zaman aralarının bozulduğuna dair haberler çıksa da ikili, her fırsatta birbirlerini ne kadar sevdiklerini bahsetmeden geçmiyorlar.
Sosyal medyaya da beraber mutluluk pozlarını sıklıkla yüklüyorlar. Ünlü çift, pandemi nedeniyle kapanma sürecini de tatilde geçirme kararı aldı ve tatil pozlarını sosyal medya hesapları Instagram'da paylaşmaya başladı.
Eşi Selin Ciğerci ile bir pozunu yayınlayan Çıra, "En güzel pazarım. Selin Ciğerci sensin ömrüm" notunu yazdı. Paylaşıma sevenlerinden beğeni ve yorum yağarken bir eleştiri Çıra'yı sinirlendirdi.
Çifti birbirine yakıştırmayan bir kadın sosyal medya kullanıcısı "Ne kadar basit insanlarsınız" diye yorum yapınca Gökhan Çıra küplere binerek "Lan. s..tir g.." diyerek küfretti.