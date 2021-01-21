Gökhan Alkan 'Yapma' dedikçe Nesrin Cavadzade öpmelere doyamadı
Yasak Elma dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan'ın çok özel anları sosyal medyada yer aldı.
Bir dönem Yasak Elma dizisinde beraber rol alan Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan, sette tanıştı. İkilinin arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü. Hem dizinin hayranları hem de kendi hayranları bu duruma çok sevindi. Instagram'dan yaptıkları paylaşımlara hep övgü dolu yorumlar yağdı.
Bu kez ise Nesrin Cavadzade'nin yaptığı son Instagram paylaşımı hepsinden daha çok dikkat çekti. Çünkü Gökhan Alkan'ın dudak okununca onu öpen sevgilisine 'Yapma' dediği görüldü.
Videoda Cavadzade'nin öpücüklere boğduğu Gökhan Alkan'ın dudaklarından "Yapma" dediği okundu.