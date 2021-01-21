Gökhan Alkan 'Yapma' dedikçe Nesrin Cavadzade öpmelere doyamadı

Bir dönem Yasak Elma dizisinde beraber rol alan Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan, sette tanıştı. İkilinin arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü. Hem dizinin hayranları hem de kendi hayranları bu duruma çok sevindi. Instagram'dan yaptıkları paylaşımlara hep övgü dolu yorumlar yağdı.