Gökçe Bahadır'ın reklamdan kazancı duyanları şoke etti milyonlarca lira aldı
Gökçe Bahadır, bir mobilya firmasının reklam yüzü oldu ve paraya para demedi, reklam kazancı duyanların dudağını uçuklattı.
Gökçe Bahadır'ın rol aldığı reklam filmleri önceki gün Çırağan Sarayı'ndaki özel lansmanla tanıtıldı. Ünlü oyuncunun, iki yıllık reklam kampanyası kapsamında markayla 3,5 milyon TL'ye anlaştığı öğrenildi.
Gökçe Bahadır, kendisinde ve evinde değişiklikler yapmayı çok sevdiğini belirterek şunları anlattı:
"Mobilya seçimi kadınların kendilerini yansıtmaları için en iyi araçlardan biri. Ben de evimde değişiklikler yapmayı ve kendimi yansıtmayı çok seviyorum.''
''Pandemi döneminde evimin dekorasyonunda değişiklikler yaptım. Üstüne de böyle bir anlaşma yapmak beni çok heyecanlandırdı."
Gökçe Bahadır, lansman sırasında Şevval Sam'ın "Kadına şiddet uygulayan isimlerle aynı dizide rol almam" açıklamasının hatırlatılması üzerine "İsimler üzerinden yapılan tartışmalara dahil olmak istemiyorum" dedi.