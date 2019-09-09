Gökçe Bahadır'ın bacakları olay oldu! 80 yaşındaki kadınınki gibi
Gökçe Bahadır Şahika Ercümen ile ilk dalıp yaptı, su altında çekilen fotoğrafı gündeme oturdu.
Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, ilk dalış deneyimini ünlü Türk serbest dalışçı ve sualtı hokey oyuncusu Şahika Ercümen ile yaşadı. Suyun altında çekilen bir kareyi “Hayatta hep inandığım şey bir insan işini tutkuyla yaparsa, severek, özveriyle, disiplinli çalışmasıyla yaparsa, o zaman yapabileceklerinin sınırı yok. Sevgili Şahika Ercümen gibi… Hayatımdaki ilk dalış deneyimimi onunla yaşadığım için çok şanslıyım” notuyla paylaşan Bahadır’ın fotoğrafına ise bacaklarıyla ilgili yüzlerce yorum geldi…
Herkesin ‘Bu ne biçim bacak’, ‘Kostüm mü var üstünde’, ‘Bacakların buruşmuş’ gibi yorumlarına ise Ercümen “İnsan bedeni basınçlı suda bu şekilde görünüyor. Yani bu bacakları nefesinin hakkıyla yaptın Gökçe” diyerek cevap verdi.
Gökçe Bahadır kimdir?
Ünlü dizi ve sinema oyuncusu Gökçe Bahadır, 9 Kasım 1981 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Akademi İstanbul Radyo Televizyon bölümünden mezun oldu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Akademi'de okurken bir yandan da Fenerbahçe FM'de radyo programı sundu. Okuldan mezun olduktan sonra Best TV'de VJ’lik, ardından Show TV'de Sinyal programının sunuculuğunu yaptı.
Geniş kitlelerce tanındı
2001 yılında “Tatlı Hayat”, 2002 yılında “Beşik Kertmesi”, 2003 yılında “Mühürlü Güller” gibi dönemin başarılı dizilerinde bölüm oyunculuğu yaptı. 2003-2005 yılları arasında “Hayat Bilgisi” dizisinde “Törpü” karakterini canlandırdı ve geniş kitlelerce tanındı.