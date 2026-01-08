Gökçe Bahadır yapımcı oldu! "Uyuncuları daha iyi anlıyorum"

"Yapımcı olunca oyuncuları çok daha iyi anlıyorsun. Onları anlamak ve dertlerine koşmak çok daha kolay hale geliyor. Onların konforu benim için çok önemli. Kendimi her şeyin sorumluluğunu almış gibi hissediyorum."

Yeni projelerde yer alacak oyuncularla ilgili düşüncelerini paylaşan Bahadır, oyunculuğun zorluklarına daha yakın bir bakış açısıyla yaklaşmayı planlıyor. Hem oyunculuk hem de yapımcılık deneyimleriyle sektördeki yerini sağlamlaştıran Bahadır, bu adımıyla kariyerinin bir başka boyutuna geçiş yapmış oldu.