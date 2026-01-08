Gökçe Bahadır yapımcı oldu! "Uyuncuları daha iyi anlıyorum"
Türk televizyon dünyasının başarılı isimlerinden Gökçe Bahadır, oyunculuk kariyerinde bir adım daha atarak yapımcılığa adım attı. Hayat Bilgisi dizisiyle oyunculuk kariyerine başlayan ve Yaprak Dökümü dizisindeki Leyla karakteriyle geniş bir hayran kitlesi kazanan Bahadır, son olarak kamera arkasında da söz sahibi olmaya karar verdi.
Ekran yolculuğuna genç yaşta başlayan Bahadır, ilk kez Hayat Bilgisi dizisinde Törpü karakteriyle izleyicinin karşısına çıkmış ve büyük beğeni toplamıştı. Ardından Yaprak Dökümü dizisindeki Leyla rolüyle kariyerinde önemli bir sıçrama yapan Bahadır, hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden olumlu geri dönüşler aldı. Bu süreçte oyunculuk yeteneğini kanıtlayan Bahadır, kalıcı bir yer edinmeyi başardı.
Şimdi ise ekranların başarılı oyuncusu, kariyerine yeni bir yön vererek yapımcılığa adım attı.
Gökçe Bahadır ve eşi Emir Ersoy, geçtiğimiz akşam katıldıkları bir davette yaptıkları açıklamalarla gündeme geldiler. Bahadır, yapımcılığa başlamasıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:
"Yapımcı olunca oyuncuları çok daha iyi anlıyorsun. Onları anlamak ve dertlerine koşmak çok daha kolay hale geliyor. Onların konforu benim için çok önemli. Kendimi her şeyin sorumluluğunu almış gibi hissediyorum."
Yeni projelerde yer alacak oyuncularla ilgili düşüncelerini paylaşan Bahadır, oyunculuğun zorluklarına daha yakın bir bakış açısıyla yaklaşmayı planlıyor. Hem oyunculuk hem de yapımcılık deneyimleriyle sektördeki yerini sağlamlaştıran Bahadır, bu adımıyla kariyerinin bir başka boyutuna geçiş yapmış oldu.