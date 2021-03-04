Gökçe Bahadır ve Barış Arduç'un başrolde olduğu yeni dizinin kadrosu efsane
Ufak Tefek Cinayetler'in yıldızı Gökçe Bahadır ve Çukur'un oyuncusu Barış Arduç Kulüp dizisinin başrollerinde buluştu.
Son zamanların en merak edilen yapımlarından biri için hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Gökçe Bahadır ve Barış Arduç'u buluşturan Kulüp adlı dizi için geri sayım başladı. Herkesin beğeniyle izlediği İstanbullu Gelin dizisinin yönetmeni Zeynep Günay Tan, Kulüp dizisine de imzasını attı.
Dizinin çekimleri ise geçtiğimiz ay başladı. Barış Arduç’un son olarak Çukur dizisindeki rolünün ardından yeni dizinin çekimlerine başlamasıyla birlikte heyecan daha da arttı. Gökçe Bahadır ise Ufak Tefek Cinayetler’den sonra 2 yıldır dizilerde yer almıyordu.
Barış Arduç’un, Fıstık İsmet isimli taksici karakterine hayat vereceği dizinin kadrosunda ayrıca son olarak Kırmızı Oda'da yer alan Salih Bademci de var.
Beren Saat'in başrolünde olduğu Atiye'de yer alan Metin Akdülger de Kulüp dizindeki yerini aldı.