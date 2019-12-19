Gökçe Bahadır Serenay Sarıkaya'yı solladı! Müzikal fiyatlarını ikiye katladı
Gökçe Bahadır’ın başrolündeki İzmir’in Kızları Müzikali’nin biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatlarının Serenay Sarıkaya'nın oynadığı Alice Müzikali'nden fazla olması dikkat çekti.
Özel bir davete katılan güzel oyuncu Gökçe Bahadır, basın mensuplarının sorusunu yanıtladı. Bahadır, Sezen Aksu'nun şarkılarından ilham alınarak hazırlanan İzmir'in Kızları adlı müzikali anlattı.
Basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Gökçe Bahadır, “İzmirli bir kızı oynuyorum. İçinde dansların ve şarkıların olduğu. Çok heyecan verici” ifadelerini kullandı.
Alice müzikaliyle oldukça beğeni toplayan Serenay Sarıkaya’dan daha yüksek bir ücret aldığı iddia edilen Bahadır, konuyla ilgili açıklamada bulundu. “Fiyatlarla ilgili hiçbir bilgim yok. Kimin fiyatı ne kadardır ben bilmiyorum. Sadece müzikal güzel olsun, izleyen seyirciler keyif alsın istiyorum” dedi.
Gökçe Bahadır’ın müzikalde başrol olacağını duyanlar “Serenay’a rakip geliyor” yorumlarını yaptı. İzmir'in Kızları Müzikali'nin biletleri 110 ile 330 lira arasında satışa çıktı.