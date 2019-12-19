Gökçe Bahadır Serenay Sarıkaya'yı solladı! Müzikal fiyatlarını ikiye katladı

Alice müzikaliyle oldukça beğeni toplayan Serenay Sarıkaya’dan daha yüksek bir ücret aldığı iddia edilen Bahadır, konuyla ilgili açıklamada bulundu. “Fiyatlarla ilgili hiçbir bilgim yok. Kimin fiyatı ne kadardır ben bilmiyorum. Sadece müzikal güzel olsun, izleyen seyirciler keyif alsın istiyorum” dedi.