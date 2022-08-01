Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy Alaçatı'da milyonluk ev aldı! Gözde çift ünlü isimlerle komşu oldu

Son olarak özel bir platformda yayınlanan Kulüp dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Gökçe Bahadır, oyunculuktaki başarısını şarkıcılıkta da kanıtladı. Önceki akşam müzisyen eşi Emir Ersoy ile sahne alan Bahadır, hayranlarından tam not aldı. Geçtiğimiz şubat ayında sevgilisi Emir Ersoy ile dünya evine giren Bahadır uzun zamandır Alaçatı'da ev arıyordu. Sonunda gönüllerine göre ev bulan ünlü çift, 5 milyon TL'ye yazlık aldı, aralarında Beyazıt Öztürk'ün de bulunduğu ünlü isimlere komşu oldu...