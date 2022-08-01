Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy Alaçatı'da milyonluk ev aldı! Gözde çift ünlü isimlerle komşu oldu
Oyunculuk kariyerinin yanı sıra şarkıcılıkta da kendisini kanıtlayan Gökçe Bahadır, önceki akşam müzisyen eşi Emir Ersoy ile sahneye çıkmış, hayranlarından tam not almıştı. Geçtiğimiz şubat ayında Alaçatı'da dünya evine giren çift, uzun zamandır ev bakıyordu. Sonunda istediğini bulan gözde çift, 5 Milyon TL'ye villa aldı, ünlü isimlere komşu oldu. İşte haberin detayları...
Son olarak özel bir platformda yayınlanan Kulüp dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Gökçe Bahadır, oyunculuktaki başarısını şarkıcılıkta da kanıtladı. Önceki akşam müzisyen eşi Emir Ersoy ile sahne alan Bahadır, hayranlarından tam not aldı. Geçtiğimiz şubat ayında sevgilisi Emir Ersoy ile dünya evine giren Bahadır uzun zamandır Alaçatı'da ev arıyordu. Sonunda gönüllerine göre ev bulan ünlü çift, 5 milyon TL'ye yazlık aldı, aralarında Beyazıt Öztürk'ün de bulunduğu ünlü isimlere komşu oldu...
Şubat ayında Alaçatı’da dünya evine giren Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy, yeni evlerini de buradan aldı.
Çok sevdikleri tatil cennetine yatırım yapan çift, 5 milyon TL’ye villa aldı. Yeni evli çift, birçok ünlü isme de komşu oldu..
Oyunculuğunun yanı sıra şarkıcılıkta da büyük başarı yakalayan ve neredeyse on parmağında on marifet olan Gökçe Bahadır, müzisyen eşi Emir Ersoy ile Şubat ayında Çeşme'de evlenmişti..