Göğüslerini büyütmek için silikon tezgahı! Yayın açıp 'kist çıktı' diye para topladı
İnternette canlı yayın açarak oyun oynayıp ya da sohbet edip para kazanmayı deneyen yayıncılardan bazıları, vicdan sömürüsü yaparak takipçilerinden bağış topluyor. Didem Şener öyle bir şey yaptı ki "yok artık" dedirtti.
Sosyal medya uygulamaları üzerinden duygu sömürüsü yaparak para toplayan dolandırıcılar, her gün yeni mağdurlar yaratıyor. Kullanıcının canlı yayın açarak diğer kullanıcılardan bağış alabildiği Twitch uygulamasındaki yayınlar birçok defa şikâyet konusu oldu.
Tepki çeken yayınlardan birini de yayıncı Didem Şener yaptı. Şener iddiaya göre, uygulama üzerinden “Kist ameliyatı olacağım” başlıklı bir canlı yayın sayfası açtı. İzleyicilere ameliyat parası biriktirdiğini söyleyen Şener, dakikalar içerisinde yüklü miktarda bağış aldı.
Didem Şener, paranın toplanmasının ardından sayfasını kapattı. Didem Şener’in topladığı paralarla göğüslerine silikon takdırdığı ortaya çıktı.
'Yaptığım doğru değildi'
Ortaya çıkan skandalın ardından açıklama yapan Didem Şener, hakkındaki suçlamaları kabul ederek şunları söyledi: