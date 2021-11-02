Göğüslerini büyütmek için silikon tezgahı! Yayın açıp 'kist çıktı' diye para topladı

Sosyal medya uygulamaları üzerinden duygu sömürüsü yaparak para toplayan dolandırıcılar, her gün yeni mağdurlar yaratıyor. Kullanıcının canlı yayın açarak diğer kullanıcılardan bağış alabildiği Twitch uygulamasındaki yayınlar birçok defa şikâyet konusu oldu.