Göğüslerine Özge Ulusoy bakın ne yazdı? Melis Sezen iç çamaşırsız paylaştı: Ahmet Çakar fena kızacak
Sadakatsiz dizisinin Derin'i eski milletvekili Ahmet Çakar tarafından hedef alınınca Özge Ulusoy ve Seyhan Soylu'dan da destek geldi.
Akit TV'de ekrana gelen programda Sabri Balaman'ın konuğu olan bir dönem MHP'de milletvekilliği yapan Ahmet Çakar, kılık kıyafet üzerinden çirkin eleştiriler yapmıştı. Önce dizi oyuncusu Melis Sezen'i hedef alan Ahmet Çakar, ardından başörtülü kızlara hadsiz yorumlarda bulunmuştu.
Kanal D'de yayınlanan dizileri hedef alan Çakar "İsim veriyorum. Sadakatsiz diye bir film oynuyor. Camdaki Kız gibi bir film oynuyor." demişti.
Sezen'in Altın Kelebek Ödül Töreni'ndeki kıyafetiyle ilgili Çakar "Sadakatsiz filminde oynayan bir kız var, adını filan bilmem. Geçen gün onları bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş, o kıyafet suç." diye konuşmuştu.
Sezen'in göğüs dekolteli kıyafetinin 'kanunen suç' olduğunu belirten Çakar "Hem de şikayete bağlı olmayan suçtur." ifadelerini kullanmıştı.