Göğüs ucunu bantla kapattı! Gülşen'in transparan elbisesi olay oldu

90'larda çıkardığı "Be adam" şarkısıyla milyonlara adını duyuran, 2000'li yıllara da damga vuran, şarkılarıyla, son zamanlarda tercih ettiği cesur sahne kostümleriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Gülşen dün akşam çok konuşulacak tarza imza attı. Yoğun konser maratonuna bayramda da devam eden şarkıcı Alaçatı'da sevenleriyle buluştu. Şarkılarıyla, danslarıyla hayranlarını coşturan sanatçı transparan kıyafetinin altına siyah bikini giydi, göğüs uçlarını da bantla kapattı. İşte Gülşen'in çok konuşulacak o kıyafeti...