Göğüs silikonları patlamıştı ilk kez görüntülendi! İşte Serenay Sarıkaya'nın estetik sonrası hali
Geçtiğimiz günlerde göğüslerine taktırdığı silikonlarının gece yarısı patlamasıyla soluğu hastanede alan Serenay Sarıkaya, önceki gün ilk defa Nişantaşı'nda görüntülendi.
Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın geçtiğimiz günlerde göğüslerine estetik yaptırmak için özel bir hasteneye adını ve soyadını değiştirerek kayıt olduğu iddia edilmişti.
Serenay Sarıkaya'nın hastaneye giriş için adını Seren Kaya yaptığı söylentileri dilden dile yayılmıştı. Fakat Sarıkaya'nın menajeri isim iddiasını yalanlamıştı. Bunun üzerine hastane yönetimi açıklama yapmıştı.
Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi Dr. Cengiz Bavbek, ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’nın 7 Ekim Çarşamba günü hastanede geçirdiği operasyonla ilgili medyada yer alan iddiaların asılsız olduğunu belirterek ""Hastanemizi zan altında bırakacak şekilde, basında ‘sahte isimle hastaneye yatışı yapıldı’ şeklinde haberler yayınlanmıştır.'' ifadelerini kullanmıştı.
Başhekim Bavbek açıklamasında "''Bu iddialar asılsızdır ve doğru değildir. Hastamız Serenay Sarıkaya, 7.10.2020 - 08.10.2020 tarihleri arasında kendi ismiyle hastanemizden hizmet almış ve taburcu olmuştur." dedi.