Göğüs dekoltesiyle sallayan Aleyna Tilki'nin gizemli sevgilisi! Modacı Gülnur Güneş'in kardeşi

Ünlü modacı Gülnur Güneş'in düğününe 35 bin 475 TL'lik derin sırt ve göğüs dekolteli elbisesiyle katılan Aleyna Tilki, görenleri mest etti. Ünlü makyaj artisti Rıfat Yüzüak ile düğüne katılan Aleyna Tilki, burada hayranlarına büyük bir sürpriz yaşattı.