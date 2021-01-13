Göğüs cerrahı Ekber Şahin, yanlışlıkla yutulan cisimlerden koleksiyon yaptı! Hepsini ameliyatla çıkardı
SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ekber Şahin, insanların midesinden ve nefes borularından çıkardığı cisimlerden koleksiyon yaptı. Koleksiyonda kadınların türban bağlamak için kullandığı toplu iğneler başı çekiyor.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ekber Şahin'in yutulan cisimlerden oluşan koleksiyonunda, kadınların türban bağlamak için kullandığı toplu iğneler başı çekiyor. Yanlışlıkla yutulan cisimlerin bazılarından yıllar önce koleksiyon oluşturmaya başlayan Şahin'in mide ve nefes borusundan çıkardıkları arasında çok sayıda toplu iğnenin yanı sıra raptiye, çivi, madeni para, kalem kapağı, oyuncak fasulye, künye, düğme yer alıyor.
Prof. Dr. Ekber Şahin, çocukların yanı sıra yetişkinlerin de farklı cisimler yuttuğunu belirtti. Ses tellerinin bulunduğu kısım ameliyatla alınan bir hastanın, boğazında açılan nefes deliğini temizlemeye çalıştığı sırada yanlışlıkla çiviyi yuttuğunu anlatan Şahin, meslek hayatında en çok şaşırdığı vakanın bu olduğunu ifade etti.
Yabancı cisim yutma olaylarının genellikle 1-3 yaşta yaşandığını vurgulayan Şahin, "Çünkü çocuklar ellerinde buldukları yabancı cisimleri ağızlarına götürme ve yiyecek parçalarını iyi çiğneyemedikleri için bütün halinde yutma eğilimindeler." dedi.
Ailelere kuruyemiş uyarısı
Çocukların fındık, fıstık ve leblebi gibi kuruyemişleri çiğnemeden yutmalarının da sıkıntılara yol açabileceğine dikkati çeken Şahin, "Çocuk birkaç öksürüyor, bazen de morarması oluyor. Aileler 'nasılsa geçer' düşüncesiyle doktora götürmekten imtina ediyorlar. Bu durumda ileriye dönük çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bazen çocuk hayatını bile kaybedebiliyor. Yabancı cisim aspire eden ve bize ulaşan hiçbir hastamızı çok şükür kaybetmedik. O yabancı cisimlerden çocuklarımızı kurtardık." diye konuştu. Prof. Dr. Ekber Şahin, ailelere çok küçük yaştaki çocuklara fındık, fıstık gibi kuruyemişleri vermemelerini önerdi.