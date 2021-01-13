Göğüs cerrahı Ekber Şahin, yanlışlıkla yutulan cisimlerden koleksiyon yaptı! Hepsini ameliyatla çıkardı

Ailelere kuruyemiş uyarısı

Çocukların fındık, fıstık ve leblebi gibi kuruyemişleri çiğnemeden yutmalarının da sıkıntılara yol açabileceğine dikkati çeken Şahin, "Çocuk birkaç öksürüyor, bazen de morarması oluyor. Aileler 'nasılsa geçer' düşüncesiyle doktora götürmekten imtina ediyorlar. Bu durumda ileriye dönük çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bazen çocuk hayatını bile kaybedebiliyor. Yabancı cisim aspire eden ve bize ulaşan hiçbir hastamızı çok şükür kaybetmedik. O yabancı cisimlerden çocuklarımızı kurtardık." diye konuştu. Prof. Dr. Ekber Şahin, ailelere çok küçük yaştaki çocuklara fındık, fıstık gibi kuruyemişleri vermemelerini önerdi.