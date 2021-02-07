'Göğsümü tutmak istedi' deyip Oryantal Didem içini döktü! İbo Show olayına bakın ne dedi
İBO Show'da Bülent Serttaş'ın kendisine bakmama çabası hakkında Oryantal Didem sessizliğini bozdu. Geçmişi, yaşadığı tacizler hakkında konuşan Didem'in açıklamaları olay oldu.
Ders veriyor: "Bence oryantal uzun saçlı olmalı. Nesrin Topkapı bunu takıntı yaptığımı söylerdi ama bence uzun saç oryantalin en büyük aksesuarı. Cihangir Depo Dans’ta ders veriyorum. Ama pandemi sebebiyle dersler durdu."
Konu hakkında Serttaş cephesi sessizliğini korurken, oryantal Didem bu duruma içerlediğini anlatıp sessizliği bozdu. Yaşananların ardından Hürriyet'ten Hakan Gence'ye röportaj veren Didem Kınalı, İbo Show'da yaşananın perde arkasını anlattı. Geçmişiyle ilgili birçok konuyu konuşan Didem, yaşadığı tacizleri anlattı.
Yıllar sonra ‘İbo Show’a çıktın, dans ettin. Bülent Serttaş’ın sen dans ederken başını başka tarafa çevirmesi olay oldu. Ne hissettin o an?
Gerçekten hiç fark etmedim. Sosyal medyada gündem olunca yeniden izledim ve gördüm.
O an fark etseydin tepkin nasıl olurdu?
Dururdum, “Hayırdır, ne yaptım sana” derdim. Sonra düşündüm ve aklıma bir sene önceki olay geldi. Bir düğünde sahneye çıkacaktım. “25 dakikalık şovun süresi çok fazla, 15 dakika yapalım” dediler, “Tamam” dedim. Ama sekizinci dakikada müzik durdu.
Neden?
“Bülent Bey istedi” dendi. Az dakikası kalmış, o şarkı söyleyecekmiş. Ben de bağırdım çağırdım. Ama mekânı polise şikâyet ettiğim doğru değil. Zaten bu başıma ilk defa gelmiyor. Nedense solistler daha çok şarkı okuyabilmek için benim sahnemi yemek istiyor. Bülent Bey’le sonra hiç karşılaşmamıştık. Bana biraz haber olmak için yapılmış gibi geliyor, bilmiyorum.