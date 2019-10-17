Göğsü gözüken Çağla Şıkel'den yıllar sonra olay itiraf: Tecavüz gibi hissettim
Alişan'la sunduğu bir program esnasında dans ederken talihsiz bir kaza geçirerek göğsü açılan Çağla Şıkel, olaydan sonra yaşadıklarını ilk kez anlattı.
Son dönemde YouTube'a ağırlık veren Çağla Şıkel, bu sefer yine aynı platformda konuk olduğu İbrahim Selim'e bomba açıklamalarda bulundu. Yıllar önce geçirdiği canlı yayın kazasının ardından yaşadıklarını anlatan Şıkel, "Cinsime tecavüz gibi hissettim, insanların acımasızlığını nefretini" dedi.
Olayın ardından çok incitildiğini belirten Şıkel, o dönemin çok zor bir dönem olduğundan bahsetti. Şıkel sözlerine şu şekilde devam etti:
- Olayın üzerinden zaman geçtikten sonra ‘yok artık susamayacağım’ deyip açıklama yapmıştım.
"Bu olay başka bir şeydi"
- "O sözleri yedim, ama yutamadım. Normalde çıkan haberler için herhangi bir açıklama yapmazdım insanlar istediğini düşünebilir ama bu olay başka bir şeydi."
"Cinsime tecavüz gibi hissettim"
- "Cinsime tecavüz gibi hissettim, insanların acımasızlığını nefretini… Konuştuğuma hiç pişman olmadım."