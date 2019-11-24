Göğsü gözüken Çağla Şıkel'den kendisine laf atan Arto'ya rekor tazminat davası
Geçtiğimiz günlerde kendisine ağır ithamlarda bulunan Arto hakkında uzaklaştırma kararı çıkaran Çağla Şıkel'in tazminat davası açtığı da öğrenildi.
Geçtiğimiz günlerde 'Mini etekle frikik vermeden nasıl oturulur?' sorusuna cevap niteliğinde bir video yayınlanan Çağla Şıkel'e Arto'dan ilginç bir tepki gelmişti. Çağla Şıkel, kendisine saygı sınırlarını tepkiler sonrası Arto'nun adeta yakasına yapıştı.
Çağla Şıkel'in, sosyal medyada yayınladığı videoya aşağılayıcı yorumlar yapan Arto’ya 1 milyon liralık tazminat davası açtığı öğrenildi. Ayrıca Şıkel, ‘edepsiz konuşmaları’ için de Arto hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttı.
Ne olmuştu?
Çağla Şikel, YouTube kanalı üzerinden takipçileriyle mini etekle frikik vermemenin püf noktalarını paylaşmıştı. Şıkel'in mini etek videosunun ardından Arto, olay yaratan bir paylaşıma ve videoya imza atmıştı.
Çağla Şikel'in canlı yayında göğsünün açıldığı anın fotoğrafını paylaşan Arto, gelen eleştiriler üzerine paylaşımını silmiş ve ardından bir video paylaşmıştı. Arto, bazı şeyler silinse de bazı şeyleri hafızalardan silemezsin diyerek paylaştığı videoda Şikel'le ilgili çarpıcı iddialarda bulunmuştu.