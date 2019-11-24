Göğsü gözüken Çağla Şıkel'den kendisine laf atan Arto'ya rekor tazminat davası

Çağla Şikel'in canlı yayında göğsünün açıldığı anın fotoğrafını paylaşan Arto, gelen eleştiriler üzerine paylaşımını silmiş ve ardından bir video paylaşmıştı. Arto, bazı şeyler silinse de bazı şeyleri hafızalardan silemezsin diyerek paylaştığı videoda Şikel'le ilgili çarpıcı iddialarda bulunmuştu.