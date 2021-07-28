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GÜNCEL

Göçmen tartışmalarına ünlü yazar Ahmet Ümit'te katıldı

Habertürk'te Kübra Par'ın Açık ve Net programına konuk olan ünlü yazar Ahmet Ümit, son günlerde çok tartışılan göçmen konusu hakkında, "Biz Avrupa'nın uşağı mıyız? Neden bütün yükü biz alıyoruz?" dedi.

Ünlü yazar Ahmet Ümit, Habertürk'te Kübra Par'ın Açık ve Net programına konuk oldu.

Son günlerde çok tartışılan göçmen konusu hakkında yorumlarda bulunan Ümit, "Kimse ülkesini bırakıp gelmek istemez. Bu zavallı göçmenlerden nefret etmek yerine yanlış siyasete karşı çıkalım ve değiştirelim. Biz Avrupa'nın uşağı mıyız? Neden bütün yükü biz alıyoruz?" ifadelerini kullandı.

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