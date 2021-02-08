Göbeklitepe'de gizemli monolit bulundu! Dünya'da 7 ülkede ortaya çıktı biri altın
GÖBEKLİTEPE yakınlarındaki bir arazide gizemli bir monolit bulundu. Jandarma bünyesinde özel ekip kurulurken; vatandaşların alana yaklaşması yasaklandı. Bu monolitler şimdiye kadar 7 farklı ülkede ortaya çıktı
Dünyaya yayılan gizemli monolitlerden biri de Türkiye'de ortaya çıktı. Göbeklitepe yakınlarındaki tarlada bulunan araziye yerleştirilmiş metal blokun sırrı günlerdir gündür çözülmedi. Şu ana kadar dünyada buna benzer monolitler ABD, Romanya, Kolombiya, Almanya, İspanya, Hollanda ve İngiltere’nin Wight Adası’nda ortaya çıktı. Türkiye'deki monolitin üzerinde Göktürkçe bir yazı yer alıyor...
Şanlıurfa merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Göbeklitepe Ören Yeri yakınlarında yer alan Örencik Mahallesi'ndeki tarlada yaklaşık 3 metre yüksekliğinde, 1 metre genişliğinde, toprağa yerleştirilmiş halde metal blok bulundu. Tarla sahibinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, blokun çevresine şerit çekerek önlem aldı ve inceleme yaptı.
Göktürk alfabesiyle, "Gökyüzüne bak ayı gör" ifadesinin yazılı olduğu metal blok çevresinde jandarma ekiplerinin günlerdir süren nöbeti ile meraklı köylülerin bekleyişleri devam ediyor. Gizemli monolitin kim tarafından hangi amaçla konulduğu araştırılırken; jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu ve vatandaşların alana yaklaşması yasaklandı.
Köy sakinlerinden Osman Bahçe, merakla beklemeye devam ettiklerini belirterek, "Valla biz de ne olduğuna anlam veremedik. Artık Avrupa'dan mı, Amerika'dan mı getirip buraya gece yarısı bıraktılar bilemiyoruz. Bakalım ne olacak" ifadelerini kullandı.