Göbeklitepe yakınlarında gizemli olay! Göktürk alfabesiyle 'Gökyüzüne bak ayı gör' yazıyor ama...
ŞANLIURFA'da Göbeklitepe yakınlarında araziye yerleştirilmiş üzerinde Göktürk alfabesiyle, 'Gökyüzüne bak ayı gör' yazılı metal bloğun sırrı henüz çözülemedi. Kim ya da kimler tarafından araziye dikildiği araştırılan metal bloğun bulunduğu alanda jandarmanın nöbeti ise sürüyor.
Şanlıurfa'da Göbeklitepe yakınlarında bir araziye yerleştirilmiş metal bloğun sırrı henüz çözülemedi. Üzerinde Göktürk alfabesiyle 'Gökyüzüne bak ayı gör' yazılı metal bloğun kim ya da kimler tarafından araziye dikildiği araştırılırken Jandarma'nın da nöbeti sürüyor. Çok sayıda vatandaş da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen metal bloğun olduğu bölgeye gelip fotoğraf çektirdi. İl Jandarma Komutanlığı da olayın aydınlatılması için özel ekip kurdu. Özel ekip, ilk olarak metal bloğun 4 Şubat gecesi getirildiğini belirledi. 4 Şubat gününden itibaren tüm kayıtları inceleyen ekipler, kamyon, kamyonet ve kapalı kasa tüm araçları titiz şekilde tek tek tarıyor.
Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen Göbeklitepe'nin bulunduğu Örencik Mahallesi yakınlarındaki bir tarlada, 3 kenarlı, 3 metre uzunluğunda ve 45 santim genişliğinde metal bloğu gören mahalleli jandarmaya haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri çevrede önlem alırken, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekipleri de blokta inceleme yaptı.
Metal bloğun üzerinde Göktürk alfabesiyle 'Gökyüzüne bak ayı gör' yazıldığı belirlendi.