Göbeklitepe yakınlarında gizemli olay! Göktürk alfabesiyle 'Gökyüzüne bak ayı gör' yazıyor ama...

Şanlıurfa'da Göbeklitepe yakınlarında bir araziye yerleştirilmiş metal bloğun sırrı henüz çözülemedi. Üzerinde Göktürk alfabesiyle 'Gökyüzüne bak ayı gör' yazılı metal bloğun kim ya da kimler tarafından araziye dikildiği araştırılırken Jandarma'nın da nöbeti sürüyor. Çok sayıda vatandaş da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen metal bloğun olduğu bölgeye gelip fotoğraf çektirdi. İl Jandarma Komutanlığı da olayın aydınlatılması için özel ekip kurdu. Özel ekip, ilk olarak metal bloğun 4 Şubat gecesi getirildiğini belirledi. 4 Şubat gününden itibaren tüm kayıtları inceleyen ekipler, kamyon, kamyonet ve kapalı kasa tüm araçları titiz şekilde tek tek tarıyor.