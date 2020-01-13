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Göbeği kolayca eritmenin yolu bu 3 kuraldan geçiyor!

Göbek eritmek isteyenler bugüne kadar duyduklarınız ve yaptıklarınızı unutun. Karın yağlarından kurtulmak için göbeğinizi eritmek için akşam yemeği yememek, açık havada yürüyüş yapmak ve yiyecekleri çok çiğnemekten oluşan 3 altın kuralı uygulayın. İşte göbek eriten 3 kuralın detayı...

Göbek eritmek ilk bakışta en zor fiziki değişimlerden biri gibi görünür. Oysa ki bir kaç basit değişiklikle sonsuza kadar göbek yağlarınızdan kurtulabilirsiniz. İşte göbek eriten hem de göbeği kolayca eriten 3 kuralın detayları...

Akşam yemeği yemeyin: Göbeğinizin erimesini istiyorsanız akşamları yemek yemekten vazgeçin. Güneş battıktan sonra yemek yemek yiyeceklerin karın bölgesinde yağ olarak depolanmasına neden olur. Vücudumuz akşamları yemek yemeğe uygun bir yapıda değil. Akşam yemekleri keserken gün içinde ne yediğinizin ne kadar yediğinizin bir önemi yok. Bütün gün çok yedim diye yapamadın deyip de akşamları yemek yemeyin. Gündüz çok bile yemiş olsanız, akşam yemeği yemediğinizde sabah bel ve karın çevrenizde santimetreyle ölçebileceğiniz farklar oluşmaya başlar.

Açık havada spor yapın: Göbek yağlarını yakmak için kuşkusuz spor yapmanız şart. Ancak bu spor saatlerde spor salonunda kalıp kendinizi zorlamanız gereken türden sporlar değil. Yapmanız gereken tek şey açık havada hareket etmek. Açık havada yürümek bile karın yağlarınızı eritmenizi sağlar. Bunun nedeni de vücuttaki yağları eritmek için oksijenin gerekli olması. Oksijeni almanın en iyi yolu da açık havada hareket etmektir. Alınan oksijen doğrudan yağlı bölgelerde etkili olmaya başlar. 

Yavaş yiyin: Göbek eritmek için üçüncü kural ise yediğiniz her şeyi yavaş yemeniz. İster salata ister mantı olsun. Ağzınıza koyduğunuz şeyi ne kadar çok çiğnerseniz o kadar az yağınız olur. Bunun nedeni de çok çiğnenmiş ve öğütülmüş yiyecekler kana geç karışmasıdır. Vücut bunları saklamak yerine yakıp enerjiye çevirmeyi tercih eder. Ağzınıza aldığınız lokmayı 20 kez daha fazla çiğneyerek göbeğinizden kurtulabilirsiniz. 

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