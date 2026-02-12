Global kripto borsalarında son dakika! Yeni erişim engelleri gündemde

2 Temmuz 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7518 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, yurt dışında yerleşik kripto varlık hizmet sağlayıcılarının Türkiye'de Türkçe dil desteği sunması yasaklandı. Düzenlemede, bu kurala uymayan platformlara erişim engeli uygulanacağı açıkça belirtildi.

Bu kapsamda, 12 Aralık 2024 tarihinde aralarında MEXC, Huobi, Biconomy, Bitmart, Bitmex, Bitrue, Bitunix, BloFin, BTCC, BTSE, CoinEx, CoinW, FameEX, Hotcoin, HTX, KCEX ve Poloniex'in de bulunduğu çok sayıda global kripto para borsasına erişim engeli getirildi. Engelin gerekçesi olarak, söz konusu platformların Türkçe dil desteğini kaldırmamaları ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "faaliyette bulunanlar" listesinde yer almamalarına rağmen Türkiye'den kullanıcılara hizmet vermeye devam etmeleri gösterildi.

TÜRKÇE DİL DESTEĞİNDE "KKTC" YÖNTEMİ

Bazı global kripto para borsalarının, düzenlemeleri aşmak amacıyla Türkçe dil desteğini Türkiye yerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yönelik sunduklarını iddia ettikleri görülüyor. Weex adlı global kripto para borsası, internet sitesinde Türkçe dil seçeneğini KKTC'ye yönelik olarak tanımlıyor. Bu sayede kullanıcılar, platformda Türkçe arayüzle özellikle kaldıraçlı işlemlere erişim sağlayabiliyor.

Uzmanlar ise bu yöntemin yeni olmadığını, geçmişte MEXC gibi bazı borsalar tarafından da denendiğini ancak erişim engeli uygulanmasını engellemediğini hatırlatıyor. Mevcut uygulamaların da benzer sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor.