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Glasgow Rangers-Galatasaray maçı şifresiz yayınlanacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, UEFA Avrupa Ligi play off turunda oynanacak Rangers-Galatasaray maçının Teve 2 kanalından şifresiz yayınlanacağı müjdesini verdi.

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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play off turundaki Glasgow Rangers maçı Teve 2 kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.

Konuyla ilgili twitter hesabından açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Futbolseverlerin yoğun talebi sonrası çalışma arkadaşlarımız gerekli görüşmeleri gerçekleştirdi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın 1 Ekim'de Rangers ile oynayacağı karşılaşma Teve 2'de yayınlanacak. Başarılar Galatasaray" ifadelerini kullandı.

G.saray'dan Bakan Kasapoğlu'na teşekkür
Sosyal medyadaki paylaşımın ardından Galatasaray da resmi twitter hesabı üzerinden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun twitini paylaşarak teşekkür etti.

Zorlu mücadele 1 ekim'de
Glasgow Rangers ile Galatasaray arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi play off maçı 1 Ekim perşembe günü saat 21.45'te başlayacak.

Glasgow Rangers-Galatasaray maçı şifresiz yayınlanacak

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