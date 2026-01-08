BIST 12.088
GKRY'den alçak provokasyon! Skandal olay sonrası Türkiye'den açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, GKRY'nin AB Dönem Başkanlığı töreninde Türkiye'ye yönelik kullanılan "işgal" ve "istila" ifadelerine sert tepki göstererek, bu söylemlerin tarihi gerçeklerle bağdaşmadığını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı'nı devralması kapsamında düzenlenen törende sarf edilen Türkiye karşıtı ifadelere tepki gösterdi.

GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ'NİN ALÇAK PROVOKASYONA TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, 7 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen etkinlikte kullanılan skandal ifadelerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Sözcü Öncü Keçeli, konuyla ilgili yaptığı resmi açıklamada, tören sırasındaki konuşmalarda Kıbrıs Adası bağlamında dile getirilen "işgal", "istila" ve "bölünme" gibi tanımlamaların Türkiye tarafından kesin bir dille reddedildiğini bildirdi.

'İŞGAL, İSTİLA VE BÖLÜNME SÖZLERİNİ REDDEDİYORUZ'

Keçeli paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin AB Dönem Başkanlığı’nı devralması vesilesiyle 7 Ocak 2026 tarihinde düzenlenen etkinlikte yapılan çeşitli konuşmalarda Kıbrıs Adası bağlamında sarf edilen “işgal”, “istila” ve “bölünme” gibi ifadeleri reddediyoruz. Söz konusu ifadeler, Ada’daki tarihi ve güncel gerçeklerle hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır.

