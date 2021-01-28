Gizlice yatak odasına almıştı! Odaya giren baba kızı ve sevgilisi görünce şok oldu
20 yaşındaki genç kız, kendisinden bir yaş büyük sevgilisini gizlice yatak odasına aldı. Odaya giren baba hayatının şokunu yaşadı. Öfke krizi geçiren baba dehşet saçtı.
Tüyler ürperten olay, ABD'nin Washington eyaletindeki Everett kentinde meydana geldi. 20 yaşındaki Lauryn Heller, kendisinden bir yaş büyük olan sevgilisi Dustyn Hunt'ı gizlice odasına aldı.
118
49 yaşındaki Charles Frederick Heller, gece saatlerinde kızının kendinden gizli bir şekilde erkek arkadaşını eve aldığını öğrendiğinde çok öfkelendi.
218
Öfkeli baba, kapıyı çalmadan kızının yatak odasına daldı.
318
İddiaya göre kızının yatak odasına girmeden önce silahını da yanına aldı.
418