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Gizlice yapıyorlar! Ebru Polat ifşa etti: Üst katımda Ruslar... Esra Ezmeci'ye özendi +18 itirafları paylaştı

Gizlice yapıyorlar! Ebru Polat ifşa etti: Üst katımda Ruslar... Esra Ezmeci'ye özendi +18 itirafları paylaştı

Uzman psikolog Esra Ezmeci'ye özenerek +18 itirafları paylaşan şarkıcı Ebru Polat, üst katında yaşayan Rus komşularını ifşa etti.

Gizlice yapıyorlar! Ebru Polat ifşa etti: Üst katımda Ruslar... Esra Ezmeci'ye özendi +18 itirafları paylaştı

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Ebru Polat son günlerde takipçilerinden gelen itirafları paylaşarak dikkat çekiyor. 

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Gizlice yapıyorlar! Ebru Polat ifşa etti: Üst katımda Ruslar... Esra Ezmeci'ye özendi +18 itirafları paylaştı

 +18 itirafları şaşkınlıkla paylaşan Ebru Polat üst katındakilerle ilgili ifşasıyla dikkat çekti.

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Gizlice yapıyorlar! Ebru Polat ifşa etti: Üst katımda Ruslar... Esra Ezmeci'ye özendi +18 itirafları paylaştı

Ebru Polat sürekli kapısının yanlışlıkla ilgili çalınmasından rahatsız oldu. 

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Gizlice yapıyorlar! Ebru Polat ifşa etti: Üst katımda Ruslar... Esra Ezmeci'ye özendi +18 itirafları paylaştı

Polat paylaşımında "Aynı dert bende de var" diyerek komşularını ifşa etti.

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