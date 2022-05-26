Gizlice yapıyorlar! Ebru Polat ifşa etti: Üst katımda Ruslar... Esra Ezmeci'ye özendi +18 itirafları paylaştı
Uzman psikolog Esra Ezmeci'ye özenerek +18 itirafları paylaşan şarkıcı Ebru Polat, üst katında yaşayan Rus komşularını ifşa etti.
Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Ebru Polat son günlerde takipçilerinden gelen itirafları paylaşarak dikkat çekiyor.
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+18 itirafları şaşkınlıkla paylaşan Ebru Polat üst katındakilerle ilgili ifşasıyla dikkat çekti.
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Ebru Polat sürekli kapısının yanlışlıkla ilgili çalınmasından rahatsız oldu.
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Polat paylaşımında "Aynı dert bende de var" diyerek komşularını ifşa etti.
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