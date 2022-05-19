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'Gizli tutmak istedik' deyip gerçeği açıkladı! İlkay Gündoğan herkesi şaşırttı: Sara Arfaoui nefesleri kesti

'Gizli tutmak istedik' deyip gerçeği açıkladı! İlkay Gündoğan herkesi şaşırttı: Sara Arfaoui nefesleri kesti

Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ile sevgilisi Sara Arfaoui yaptığı paylaşımla şaşırttı.

'Gizli tutmak istedik' deyip gerçeği açıkladı! İlkay Gündoğan herkesi şaşırttı: Sara Arfaoui nefesleri kesti

Sezon sonunda Manchester City’den ayrılması kesin olan Alman futbolcu İlkay Gündoğan’ın adı İspanyol devi Real Madrid ile anılıyor. 

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'Gizli tutmak istedik' deyip gerçeği açıkladı! İlkay Gündoğan herkesi şaşırttı: Sara Arfaoui nefesleri kesti

İngiliz ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki orta sahanın İspanya ziyareti transfer iddialarını güçlendirirken, gerçek daha sonra ortaya çıktı.

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'Gizli tutmak istedik' deyip gerçeği açıkladı! İlkay Gündoğan herkesi şaşırttı: Sara Arfaoui nefesleri kesti

Manchester City, anlaşmasının son senesine giren İlkay Gündoğan ile yeni sözleşme imzalamayı düşünmüyor. 

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'Gizli tutmak istedik' deyip gerçeği açıkladı! İlkay Gündoğan herkesi şaşırttı: Sara Arfaoui nefesleri kesti

Bu nedenle iyi bir teklif gelmesi halinde Alman orta saha ile yeni sezon öncesi yollar ayrılabilir.

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