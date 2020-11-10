Gizli kamerayı izleyince şoke oldu! Evdeki 'öteki' kadın kocası çıktı

Sürekli kıyafetlerinin yeri değişen kadın kocasından şüphelendi. Mühendis kocası tarafından aldatıldığını düşünen kadın hemen kolları sıvadı ve eve gizli kamera yerleştirdi. Kamera görüntülerini izleyen kadın hayatının şokunu yaşadı. Kendisine ait kadın iç çamaşırı ve kıyafetlerin bizzat kocası K.B tarafından giyildiğini tespit etti.