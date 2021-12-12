'Gizli gizli satardım' deyip Hafsanur Sancaktutan itiraf etti! 'Dedem istismar etti' demişti!
Kendisi gibi oyuncu olan Deniz Can Aktaş ile aşk yaşayan Hafsanur Sancaktutan, hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
21 yaşındaki Hafsanur Sancaktutan, bilinmeyenlerini anlattı. İbrahim Selim'in YouTube'da yayınlanan programına konuk olan Sancaktutan, çocukluk yıllarından bahsetti.
Çocukken yaramaz olduğunu ve çok kavga ettiğini itiraf eden ünlü oyuncu, bu yüzden ailesinin kendisini karate kursuna gönderdiğini anlattı.
Sancaktutan "Baba tarafımdan Rizeli olduğum için çokça Rize’ye çay toplamaya giderdim. Üç kız kardeşiz ve ben hep yaramaz bir çocuktum." dedi.
"Çok çektiler benden" diyen Sancaktutan "Küçükken evimizin altındaki tüpleri demircilere gizli gizli satardım" ifadelerini kullandı.