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'Gizli gizli satardım' deyip Hafsanur Sancaktutan itiraf etti! 'Dedem istismar etti' demişti!

'Gizli gizli satardım' deyip Hafsanur Sancaktutan itiraf etti! 'Dedem istismar etti' demişti!

Kendisi gibi oyuncu olan Deniz Can Aktaş ile aşk yaşayan Hafsanur Sancaktutan, hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

'Gizli gizli satardım' deyip Hafsanur Sancaktutan itiraf etti! 'Dedem istismar etti' demişti!

21 yaşındaki Hafsanur Sancaktutan, bilinmeyenlerini anlattı. İbrahim Selim'in YouTube'da yayınlanan programına konuk olan Sancaktutan, çocukluk yıllarından bahsetti.

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'Gizli gizli satardım' deyip Hafsanur Sancaktutan itiraf etti! 'Dedem istismar etti' demişti!

Çocukken yaramaz olduğunu ve çok kavga ettiğini itiraf eden ünlü oyuncu, bu yüzden ailesinin kendisini karate kursuna gönderdiğini anlattı. 

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'Gizli gizli satardım' deyip Hafsanur Sancaktutan itiraf etti! 'Dedem istismar etti' demişti!

Sancaktutan "Baba tarafımdan Rizeli olduğum için çokça Rize’ye çay toplamaya giderdim. Üç kız kardeşiz ve ben hep yaramaz bir çocuktum." dedi. 

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'Gizli gizli satardım' deyip Hafsanur Sancaktutan itiraf etti! 'Dedem istismar etti' demişti!

"Çok çektiler benden" diyen Sancaktutan "Küçükken evimizin altındaki tüpleri demircilere gizli gizli satardım" ifadelerini kullandı.

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